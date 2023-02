Após Anitta elogiar prefeito de Salvador, esposa dispara 'Tô chegando hein!'

Bruno e Rebecca receberam com bom-humor elogio feito por Anitta durante a passagem da cantora pela cidade - Foto: Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, de 45 anos, recebeu um elogio da cantora Anitta, na sexta-feira (17) de carnaval. De cima do carro elétrico em que se apresentava, a cantora soltou um "delícia" para o prefeito e seu amigo.

“Olha o prefeito da cidade, gente, que chique. Olha o bofe gato que está atrás dele ali. Que delícia, o prefeito e o amigo“, disse Anitta.

Bruno não esperou muito e postou a brincadeira marcando sua mulher, Rebeca Cardoso, nas redes sociais dizendo: "Rebeca, corre aqui!". A primeira-dama reagiu com bom humor e respondeu: "Tô chegando, hein".

Na ocasião, o prefeito se divertia na presença de amigos. Fez coreografia da música "Zona de perigo", de Leo Santana – hit da festa deste ano – , comeu pastel e conversou com os foliões na rua.

A primeira-dama é enfermeira, estudante de Medicina e tem 19 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Ela e Bruno têm um filho, Breno, atualmente com dois anos. Já o prefeito tem quase 500 mil seguidores e, em 2020, foi eleito em primeiro turno, com 64% dos votos.