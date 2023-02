Atriz Claudia Mauro está de volta ao Porto de Pedra

Cláudia Mauro está de volta a Unidos do Porto da Pedra, Escola de Samba da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro. A atriz, que já foi madrinha de bateria da agremiação por quase 10 anos, retorna à escola de samba para celebrar sua ótima fase profissional e a volta do amigo, o carnavalesco Mauro Quintaes à agremiação.

"Voltar para a Porto da Pedra completando 30 anos da primeira vez, em que pisei na avenida como madrinha de bateria e com o Mauro Quintaes, quem me levou pra escola, é uma emoção enorme!", confessou.

Vivendo um grande momento em sua carreira ao protagonizar a novela Travessia, da TV Globo, onde interpreta a personagem Pilar, a atriz comemora o seu retorno ao Tigre de São Gonçalo, onde foi madrinha de Bateria da entre os anos de 1994 e 2000.

"Um reencontro de muito amor e carinho, com uma comunidade que sempre me acolheu e me recebeu em festa.", revelou a atriz.

Cláudia irá desfilar ao lado do ator Édio Nunes, seu parceiro de cena, na peça “A vida passou por aqui”, em cartaz no Teatro Petra Gold, no Leblon.

"A Porto da Pedra é a escola do meu coração, onde tenho uma história de amor e amizade profunda. Agora, volto de destaque de chão, com meu parceiro de cena e amigo da vida, Edio Nunes. Uma alegria imensa!", contou.

Com o enredo 'A Invenção da Amazônia', do carnavalesco Mauro Quintaes, a Porto da Pedra será a quinta a desfilar no próximo sábado, dia 18.