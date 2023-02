Andressa Urach pede medida protetiva contra o ex-marido

Em briga judicial pela guarda do filho, Leon, de um ano, Andressa Urach disse, nesta quarta-feira (15), ter solicitado uma medida protetiva contra o ex-marido, Thiago Lopes. Ex-pastora e modelo, disse se sentir ameaçada pelo empresário e desmentiu post em que Thiago afirma ter ganhado a guarda do bebê.

Em vídeo publicado no YouTube, Andressa contou detalhes da disputa judicial e explicou o momento que vive, após o fim do casamento com Thiago: "Estou passando por uma fase muito difícil. É mentira do outro lá que ele ganhou a guarda porque a gente nem foi julgado ainda. Estou com medida protetiva contra ele. O que ele está comemorando é que pedi medida protetiva para o Leon também, já que ele põe em risco a minha vida, fora as ofensas que ele me faz e tenho registradas", desabafou.

"Fui na polícia dar parte dele. Agora, vamos aguardar o que o juiz fala. Ele não está deixando eu ver o Leon e alega que tem medida protetiva, que não pode chegar perto de mim. Existe muita má vontade dele que eu veja o Leon. Mas estou tranquila, com a consciência limpa, e agora é esperar a Justiça. Não quero confusão", contou.

Andressa Urach Oficial

A ex-participante de "A Fazenda" contou que espera ter o apoio do filho no futuro e está confiante na Justiça: "Leonzinho daqui a pouco cresce, e ele mesmo vai entender e poder tomar as próprias decisões. Ninguém vai poder fazer a cabecinha dele contra mim porque ele vai saber do meu amor incondicional por ele. A vida é uma colheita, e toda essa maldade que meu ex está fazendo contra mim, com certeza o próprio universo vai se encarregar. Não preciso me vingar. Se tem que perdoar, eu perdoo. Vou seguir em frente e deixar que a justiça de Deus seja feita", comentou.