Ex-pastora, Andressa Urach entra para o OnlyFans e avisa: 'Espero vocês lá!'

Andressa Urach, modelo e ex-pastora, usou suas redes sociais para anunciar ontem (14), a seus fãs e público de sua entrada na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.

A novidade foi compartilhada em seu Instagram.

“Brasil, cheguei no OnlyFans. Espero vocês lá”, escreveu ela, na legenda de uma foto em que aparece em um cenário luxuoso.

Ela, que já foi capa de diversas revistas e participou de reality show, como A Fazenda, na Record TV, vem cada vez mais investindo em sua carreira de influenciadora digital.

Recentemente, ela lançou um canal no YouTube, onde fala sobre temas polêmicos e dá conselhos aos seguidores.

Polêmica

No fim de semana, ela chorou ao contar que não pode celebrar o primeiro aniversário do filho caçula, Leon, que nasceu no dia 11 de fevereiro do ano passado.

A modelo trava uma briga pela guarda do menino com o pai do mesmo, Thiago Lopes.

Thiago negou que tenha proibido a ex de passar a data importante ao lado do menino: "Foi o aniversário do meu filho e a mãe dele não fez nem questão de estar presente. Agora está bancando a dissimulada e coitadinha. Disse que não ia conseguir criar o próprio filho e nos deixou pra voltar pra vida que ela gosta. Grande livramento eu tive porque ninguém merece uma mulher assim".