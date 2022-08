Internado desde o começo do mês, Roberto Dinamite recebe alta

Hospitalizado desde o começo do mês, o ídolo máximo do Vasco, Roberto Dinamite, de 68 anos, recebeu alta na manhã deste sábado (20). O ex-jogador e presidente estava internado no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para a retirada de uma bolsa de ileostomia.

A cirurgia para a retirada da bolsa de ileostomia, faz parte do processo de recuperação de Dinamite de um câncer, detectado no começo do ano. O procedimento foi considerado um sucesso pela equipe do Hospital. O ex-jogador passa bem e dará prosseguimento ao tratamento da doença em casa.

A informação da alta de Dinamite foi noticiada em primeira mão por Emerson Rocha, jornalista do portal “Atenção Vascaínos!”. Esta foi a segunda internação do ex-presidente do Gigante em 2022. Ele já havia sido hospitalizado em junho para tratar de uma infecção bacteriana.