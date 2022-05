Filha de Arlindo Cruz faz ensaio sensual e fala sobre autoestima

A filha caçula do sambista Arlindo Cruz, Flora Cruz, de 18 anos, fez um ensaio de lingerie nas redes sociais. A jovem que é modelo plus size e influenciadora digital usa as redes para falar sobre autoaceitação. "Lingerie é aceitação, autoestima, amor próprio e elegância.", escreveu ela na legenda da publicação.

Flora revelou ainda que sofreu muito com os ataques racistas e gordofóbicos na escola em que estudava. “Sofri muito, chorei, foi bem doído. Pensei em tirar o meu Instagram do ar e sumir.”, desabafou a jovem.

“Sempre fui gorda. Na minha infância eu passei por muito preconceito, não só por ser gorda, mas racial também. Na minha escola, eu era a mais negra e mais gorda. Eu lembro que não entrei na carteira da escola, tinha que usar uniforme de adulto. Eu sempre era a excluída", concluiu ela.