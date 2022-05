Adriano Imperador desabafa após ser associado a delegada presa

O ex-jogador Adriano Imperador desabafou em suas redes sociais, após ser vinculado à delegada Adriana Belém, presa pela Operação Calígula, na última quarta-feira (11). Na casa da delegada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foram encontrados quase R$2 milhões em espécie.

"Quero deixar bem claro que aquilo que está acontecendo com a Adriana Belém, eu não tenho nada a ver com isso. Estou falando isso porque a imprensa só está me colocando como o único famoso que conhecia ela, e na verdade, ela conhecia vários famosos. E a imprensa só está me citando. E isso, de uma maneira, está me incomodando e me prejudicando.", afirmou o ídolo da conquista do sexto título brasileiro do Flamengo, em 2009.

No dia da prisão da delegada, Adriano postou um vídeo explicando o porquê de ter deletado suas fotos com ela, a quem o jogador se refere como “madrinha”, expressando ainda sua gratidão a Adriana .

"Ela ficou preocupada e acabou apagando algumas fotos minhas com a doutora, com medo de atrapalhar os contratos. Eu nunca faria isso. Independentemente do que está acontecendo com ela. Ela foi uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira e na minha vida. Tenho que agradecer a ela muita coisa, não pouca coisa."