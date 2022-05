Cauã Reymond chama polícia para acabar com festa de ex-BBB

O ator Cauã Reymond chamou a Polícia para acabar com a festa promovida pela ex-BBB Barbara Heck, no condomínio em que ele mora no Joá, Zona Oeste do Rio, na madrugada deste sábado (7).

Segundo a assessoria do ator, ele, que tem uma filha de nove anos, teria ido ao local e pedido gentilmente que diminuíssem o som por conta do horário. Cauã foi recebido por uma mulher que disse ser advogada e também ter crianças pequenas, mas o pedido não foi atendido.

Então, o galã acionou a Polícia Militar e retornou ao local acompanhado de duas viaturas. Desta vez, a ex-BBB Barbara Heck, anfitriã do evento, que contava com música ao vivo, foi até a porta e comprometeu-se com o ator e as autoridades a encerrar a celebração.

Ainda de acordo com a assessoria de Cauã, essa não é a primeira vez que eventos barulhentos na residência em questão incomodam a vizinhança. Até então, nem a PM nem a ex-BBB manifestaram-se sobre o ocorrido.