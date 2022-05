Após ameaças, Anitta manda recado e diz está em dia com o seu axé

Após receber ameaças nas redes sociais, a cantora Anitta decidiu soltar o verbo no Twitter, neste último sábado, 07. Apesar de não ter citado nenhum nome ou dar nenhum detalhe específico, a poderosa disse que não tem medo das ameaças e aproveitou a ocasião para expor todo o burburinho publicamente.

A artista começa o texto dando dicas para os interessados em querer ameaça-la. "A ameaça é a forma mais ineficaz de tentar me podar. Como uma ariana raiz, me ameaçar tem efeito contrário, sabe? Só faz com que eu queira ainda mais aquilo que você quer que eu para de fazer ", escreveu a cantora.

A interprete da música número 1 Envolver continuou "Guerra silenciosa também não funciona muito bem comigo não, viu. Eu sou meio barulhenta, sabe? E, de novo, como uma ariana raiz eu sou meio rebelde e não ligo muito para as consequências de expor certas coisinhas, sabe? Medo mesmo eu só tenho de montanha-russa, pular de paraquedas, turbulências de avião e coisas desse tipo. Mas mesmo assim eu ainda pego avião todo dia. então, já podem imaginar que também não teria tanta eficácia assim - disse ela. Assim... só soltando umas dicas super aleatórias claro, né, galera. Só caso alguém esteja interessado sabe", disse. ¨

Como desfecho a cantora contou está em dia com o seu axé e afirmou que orações contrárias não funcionarão.