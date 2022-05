Pabllo Vittar cai do palco durante show em Nova Iorque

A cantora Pabllo Vittar levou um tombo durante show da turnê “I am Pabllo”, em Nova Iorque, nos Estados Unidos (EUA), no último domingo.

Pabllo estava prestes a cantar “Amor de que” quando acabou caindo do palco. Aplaudida pelo público, a cantora que parecia sem graça com a queda, reagiu ao ocorrido com muito bom humor.

"Meninas, eu moro no Brasil, esse tombo aqui foi nada, gata.", brincou ela.

Após o show, Pabllo celebrou o fim da turnê nos EUA, que contou com apresentação no Festival Coachella, e revelou-se ansiosa para sua próxima turnê, dessa vez na Europa.

"Muito feliz. Esses dias foram tudo pra mim. Obrigada todos os fãs. Todas as cidades que passei foi incrível. Vem Euro Tour.”, publicou a cantora em seu Instagram.