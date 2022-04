Givaldo Alves é visto andando de carrão de luxo

Givaldo Alves, o ex-morador de rua que ganhou fama após ter sido registrado apanhando do marido, de uma mulher na qual ele estava tendo relações sexuais dentro um carro.

O ex-morador de rua, tem 48 anos e se tornou influenciador após o acontecimento. Ele vem ostentando nas redes sociais, chegou a curtir o carnaval em um camarote dentro da Sapucaí, já andou de helicóptero e por último foi flagrado andando de Porsche conversível, que tem seu preço avaliado em R$ 500 mil reais.

Ele estava andando pela Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, quando várias pessoas tiveram sua atenção voltada para ele dentro do carro. Givaldo foi criticado por ter curtido o carnaval do Rio dentro de um camarote. Ele também chegou a aproveitar a praia da Barra.