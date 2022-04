Rihanna termina com A$AP Rocky após suposta traição do rapper

Rumores de que a cantora e empresária barbadense Rihanna teria sido traída por A$AP Rocky, pai do filho que ela espera, tomaram conta da internet após o influenciador digital Louis Pisano revelar um suposto affair do rapper americano com a estilista romena Amina Muaddi, nesta quinta-feira (14).

"Rihanna terminou com A$AP Rocky após pegar ele a traindo com a designer de sapatos Amina Muaddi, responsável por desenhar sapatos para a Fenty. Rihanna é constantemente vista usando sapatos de sua marca. Mas A$AP e Amina não são novidade, eles já saíram há alguns anos e ela também trabalhou com ele em uma coleção".

Segundo Louis, colaborador da edição francesa da Revista Vogue, a traição teria ocorrido durante a Paris Fashion Week, entre os dias 28 de fevereiro e 8 de março deste ano. Uma suposta confusão teria acontecido no restaurante Craig’s em Los Angeles, após Rihanna descobrir o caso.

As informações divulgadas pelo influenciador não foram negadas ou confirmadas por nenhuma das partes envolvidas. Contudo, Rihanna deixou de seguir Amina e apagou todas as fotos com A$AP Rocky de suas redes sociais.

A cantora está na reta final de sua primeira gravidez e recentemente estreou na lista de bilionários da Forbes. Ela assumiu seu relacionamento com o rapper em março de 2021, mas rumores sobre um possível romance já circulavam nas redes desde sua separação do magnata Hassan Jameel, em janeiro do ano anterior.