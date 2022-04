Esposa de Scooby fala sobre relação com ex do marido

A modelo Cíntia Dicker, esposa do surfista Pedro Scooby, rasgou elogios à atriz Luana Piovani, durante entrevista ao programa Conversa com Bial, da TV GLOBO, nesta quinta-feira (7).

De acordo com Cíntia, sua relação com os filhos de Luana e Scooby facilitou a convivência com a ex do marido. No começo do confinamento do surfista no Big Brother Brasil (BBB), a modelo chegou a passar alguns dias tomando conta das crianças, mostrando sua boa relação com a atriz.

“Luana sempre me tratou muito bem e a gente teve uma relação de muito respeito. Ela viu pessoalmente como é meu tratamento com as crianças, e reconhecer isso e ser grata a mim me deixa muito feliz. Ela me manda flores, áudio me elogiando… fico muito tranquila em saber que estou no caminho certo com eles”, contou ela.

Ainda nesta quinta-feira (7), Cíntia usou suas redes sociais para criticar o ator Arthur Aguiar, parceiro de confinamento de seu marido no BBB, que, após voltar do paredão falso, cobrou Scooby por questionar se ele poderia ter sido eliminado por dormir muito.

“Pedro é muito paciente. Quando dizem que eu sou calma...não ia dar conta de ficar me explicando não, oxe. O menino não fez nada, gente, que loucura. Parei por aqui”., publicou ela.