O aumento dos acidentes com tubarões em Pernambuco: o que está por trás do recente aumento de incidentes e como evitar?

Os tubarões vivem no planeta pelo menos 400 milhões de anos e são de extrema importância para o ser humano e ecossistema. Por ventura fossem extintos, isso teria um impacto significativo em todo o ecossistema oceânico, pois são predadores de topo e têm um papel importante no controle das populações de presas e na manutenção do equilíbrio ecológico, alimentando-se de outros animais. Ao fazer uma breve analise destes fatores, note-se que não devemos encarar os tubarões como inimigos. Precisamos, entretanto, nos precaver, cuidar e preservá-los, assim como outras espécies.

Bom, estudos mostram que muitos fatores estão acarretando estes incidentes em nossas praias, principalmente em Pernambuco, Brasil, tais como, como desequilíbrio do ecossistema, mudanças climáticas, pesca PREDATÓRIA, redução de presas naturais, e principalmente a ignorância e/ou descuido do ser humano que acaba por influenciar diretamente os casos de acidentes. Das 410 espécies conhecidas, somente 32 representam perigo ao ser humano e a maioria dos tubarões, temem o homem. Quando atacam, supõe estar capturando uma suculenta ave marinha, foca ou talvez uma tartaruga.

Não é de hoje que os grandalhões têm fama de serem predadores sedentos por sangue humano, mas não é bem assim. Provavelmente você já nadou com um tubarão e nem sabe, visto que não estamos na cadeia alimentar dos tubarões e a maioria deles se alimenta de peixes menores e invertebrados. Assim sendo, os ataques de tubarões são relativamente raros, e na maioria das vezes ocorrem sem incidentes. Entretanto um dado chama atenção: Em 2023 é registrado o ano com mais ataques de tubarões desde 2006 no Estado de Pernambuco. O que nos faz indagar: o que está acarretando o aumento destes incidentes, tendo em vista que, os ataques estão crescendo em outras regiões do Brasil e afora, como é o exemplo do Estado da Flórida (EUA)?

Tendo como exemplo o Brasil, o Porto “Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros”, localizado no Estado de Pernambuco, mais conhecido como Porto de Suape, vem trazendo ao longo do tempo rumores sobre ser um dos e/ou grande influenciador dos incidentes com tubarões. Desde que o porto começou a operar, e, coincidentemente em 1992, começaram fortemente os incidentes com tubarões. No ano 2000 foi feito um processo de dragagem com o propósito de aumentar a vasão do porto para receber navios de maiores proporções. Com esta dragagem retirou-se areia do local para entrada de navios, e após, a areia colocada em uma outra região, formando então a ilha do Francês. Boa parte dessa camada de areia impediu que os tubarões chegassem ao seu ambiente natural, onde se alimentavam, desovavam e permaneciam até voltarem ao oceano. Desta forma, verificou-se que devido as mudanças trazidas pelos homens, provocou-se um grande impacto para estes animais e também para outros seres, que tiveram que rumar em direção as praias.

Então, afinal o que devemos fazer para evitar estes incidentes para preservar nossas vidas e também dos grandes predadores?

Em primeiro lugar, em Pernambuco, nas praias onde tem ocorrido com maior freqüência os incidentes, deve-se atentar às placas de alerta, elas são de extrema importância e caso aviste alguém a degredando, tire fotos e faça vídeos e acione os bombeiros e policiais. A maioria das pessoas que estão na areia, algumas alcoolizadas e outras por não acreditarem no que possa acontecer não obedecem às recomendações, o que acaba acarretando mais problemas e incidentes.

Se avistar um tubarão em sua direção tente ficar imóvel, por mais difícil que seja, não faça ações em que eles possam se sentir ameaçados, eles podem ficar curiosos, mas muito provavelmente irão embora sem incomodar. Nade sempre em grupo, caso esteja longe da costa, tubarões preferem alvos solitários. Se precisar lutar por sua vida durante um acidente com um tubarão, bata o máximo que puder em seus olhos e focinhos, são as partes mais sensíveis de um tubarão e após, tente recuar para tentar sair da água. Não entre em águas turvas, pois você pode não enxergá-lo. Quando estiver com sangramentos, o que inclui menstruação, evite entrar no mar, e, principalmente seja consciente, leia as sinalizações, prestando atenção as crianças e adolescentes nas praias. Tenha educação ambiental! O habitat dos tubarões está pedindo socorro e eles também. Preserve a natureza.

PROJETO DE PESQUISA DO CURSO DE DIREITO DA UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA – CAMPUS NITERÓI – GRUPO DE PESQUISA DE DIREITO AMBIENTAL – É DIREITO? – TENDO COMO ORIENTADOR, PROFESSOR ROGÉRIO TRAVASSOS E COMO ALUNA COLABORADORA JÉSSICA RIBEIRO DA SILVA - COORDENAÇÃO DO PROJETO, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DE NITERÓI, PROFESSOR ROGÉRIO TRAVASSOS – COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO DE NITERÓI PROFESSORA CLÁUDIA LEMOS – DIRETOR GERAL CAMPUS NITERÓI – ANDERSON FREIRE