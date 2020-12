Projeto Karanba adota medidas de proteção ao Coronavírus para volta às aulas e aos treinos

Distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e uso de álcool em gel para manter as mãos higienizadas. Essas são algumas medidas adotadas pelo Instituto Karanba para retorno às aulas e aos treinos de futebol. A ideia é minimizar os impactos da pandemia, combater a disseminação do Coronavírus e seguir o planejamento para 2021 baseado no que chamamos de "novo normal": uma rotina planejada para oferecer as atividades com segurança.





"Estabelecemos protocolos de saúde para garantir um retorno seguro, capaz de proteger os alunos e conscientizá-los sobre a importância de hábitos como o uso da máscara e a higienização das mãos. É uma fase de adaptação e desafios, mas vamos superá-la com determinação e respeito às orientações das autoridades de Saúde", pontuou Bruno Almada, coordenador da Lei de Incentivo ao Esporte.





Quem estiver interessado, pode ir à Secretaria do Instituto Social de segunda à quinta, das 9h às 12h ou das 14h às 17h. O endereço é Rua Cidade de Lisboa, 76, Vista Alegre, São Gonçalo.





A programação do Karanba prevê treinos de futebol, respeitando as regras de combate ao Coronavírus, para meninos e meninas desde o Sub-9 até o Sub-20, além de atividades multidisciplinares e oficinas de aprendizagem. O projeto, que funciona desde 2006, conta com patrocinadores importantes nesta temporada, como Enel, Itaú e as norueguesas Equinor e Statkraft.

| Foto: