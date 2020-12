Jornal francês indica que Neymar ficará afastado três semanas dos gramados

De acordo com o jornal francês "Le Parisien", o atacante do Paris Saint-Germain, Neymar, voltará aos campos em três semanas, mas com o prazo podendo ser reavaliado depois de novos exames serem feitos. Ontem (14), já havia sido divulgado os exames preliminares do PSG que descartava uma lesão mais grave no tornozelo esquerdo do brasileiro.

A lesão de Neymar aconteceu na partida contra o Lyon no último domingo (13), após o atacante sofrer um carrinho duro do volante brasileiro Thiago Mendes. Apesar do departamento médico do PSG apontar que não há uma fratura no local lesionado, ainda não houve uma avaliação sobre os ligamentos do tornozelo do jogador.

Na quarta-feira (16), Neymar deve fazer uma nova ressonância magnética. Ele foi visto saindo do hospital sem precisar utilizar muletas após realizar alguns exames. Com isso, o clima é otimista dentro do clube francês, que espera contar com o atacante da seleção brasileira para a sequência da temporada, em que irá, inclusive, enfrentar o Barcelona de Lionel Messi pela Champions League.