Fluminense tenta renovar com Marcos Paulo e espera resposta do jogador

Mais uma novela no Fluminense. Nesta segunda-feira (14), o atacante Marcos Paulo se reuniu com membros da diretoria do clube carioca e seus empresários, nas Laranjeiras e conversou sobre a renovação do seu vínculo com o Flu. A proposta é de mais três anos de contrato. Segundo o globoesporte.com, a diretoria considerou o encontro animador e espera pela decisão do atleta nos próximos dias.

O jogador de 19 anos tem contrato válido até junho de 2021 e pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro, o que significaria uma saída por custo zero para o Fluminense. Marcos Paulo é considerado uma joia de Xerém e o Flu esperava negociá-lo na última janela por no mínimo 10 milhões de euros (aproximadamente 65,5 milhões de reais). No entanto, a pandemia da Covid-19 atrapalhou as negociações.

Marcos Paulo tem 14 gols em 74 jogos pelo Fluminense e está nos profissionais do clube carioca desde a temporada passada.