Após testar positivo pela segunda vez para Covid-19, Vanderlei Luxemburgo é internado

Nesta segunda-feira (14), o treinador Vanderlei Luxemburgo foi internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, depois de testar positivo para o coronavírus pela segunda vez.

Sem clube no momento, o técnico se encontrava no Rio de Janeiro junto da família quando apresentou alguns sintomas da Covid e, com isso, decidiu buscar tratamento em São Paulo. A informação é do portal 'GE'.

O hospital não divulgou o estado de saúde de Luxemburgo. Ele testou positivo para a doença pela primeira vez em julho, enquanto ainda dirigia o Palmeiras e ficou assintomático, na ocasião.