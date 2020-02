Patrocinadores do Flamengo apoiam o clube na briga com a Rede Globo

O Campeonato Carioca já começou para o Flamengo no último sábado (18), quando enfrentou o Macaé, mas muitos flamenguistas não tiveram a chance de prestigiar o Rubro-negro por meio da televisão. Isso porque um imbróglio entre o clube e a Rede Globo impediu a transmissão ao vivo da partida. O Flamengo não teria aceitado os valores oferecidos para a exibição dos jogos. Atitude que teria sido apoiada inclusive, pelos patrocinadores.





Segundo o portal Uol, os patrocinadores demonstraram compreensão e consideram a ideia como uma 'causa justa', considerando a valorização do clube nos últimos anos e até mesmo o fato deles mesmos terem que desembolsar mais dinheiro para continuarem associadas ao time. Logo, a emissora também deveria seguir o mesmo caminho para conseguir os direitos de transmissão.





Ainda envolvido nessa questão, o Flamengo enfrenta seu rival Vasco nesta quarta-feira (22), às 21h, no Maracanã. Ambas as equipes fizeram a estreia na competição com empate. Assim como o Flamengo terminou o confronto com a equipe de Macaé em 0 a 0, o Vasco empatou com o Bangu com o mesmo placar.