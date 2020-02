Situação de Henrique ainda não foi definida no Fluminense

Dos oito novos reforços contratados para a nova temporada, o Fluminense ainda não anunciou oficialmente um deles. O volante Henrique, de 34 anos, ainda está enrolado em um grande processo burocrático envolvendo o Cruzeiro e sua transferência.





Embora a contratação não corra o risco de ser encerrada, o Fluminense está tomando as precauções necessárias antes de anunciar de fato a contratação, ainda mais tendo em vista situação do Cruzeiro, que foi rebaixado para a Série B e tem vivido dias turbulentos, o que tem tornado o processo mais demorado.





O processo consiste em registrar o novo contrato do Fluminense com o Cruzeiro no sistema da CBF e, depois, realizar o registro de empréstimo.





Por conta da demora em seu anúncio oficial, Henrique não poderá jogar no confronto contra a Portuguesa na quinta-feira (23), no Maracanã, pela segunda rodada da Taça Guanabara. O dia para a regularização do atleta era até o penúltimo dia útil do início da rodada e o prazo expirou na semana passada.