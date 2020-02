Vasco convida para treinos sobreviventes de incêndio no Ninho do Urubu

Cinco jogadores da base do Flamengo que sobreviveram ao incêndio no Ninho do Urubu vão receber uma nova chance. Após serem dispensados pelo Rubro-negro, os jovens foram convidados pelo Vasco para um período de testes e continuarem com o sonho da profissionalização.





Os meninos com idades entre 14 e 16 anos não tiveram seus contratos renovados pelo Flamengo, que os dispensaram sob a alegação de "decisão técnica" e que este é um procedimento natural da avaliação anual.





Os jovens Felipe Cardoso (meia), Wendel Alves (atacante), João Victor Gasparin (lateral-direito), Naydjel Callebe (zagueiro), Caike Duarte Pereira da Silva (meia) ainda não decidiram se vão aceitar ou não o convite feito pelo Vasco, que entrou em contato com os meninos na última sexta-feira (17).





"Eles terem saído do Flamengo não é demérito. É um clube de alto rendimento e os jovens podem oscilar. Mas a pressa que a gente teve de colocar o Vasco à disposição teve um caráter social. O Vasco tem essa parte social muito sensível sempre. Faz parte da essência e da história do clube. Não tem como fugir disso.", disse o coordenador de captação do Vasco, Witor Bastos em entrevista ao GloboEsporte.com





Geralmente, o período de testes no Vasco é de 15 dias. Os candidatos são avaliados pelos profissionais do clube. No fim do período, os meninos recebem a notícia se foram ou não aprovados.





Pais de alguns atletas confirmaram o convite feito pelo Vasco, mas ressaltaram que entrarão em contato com o Flamengo para conversar sobre a decisão.