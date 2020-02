Botafogo domina o Vitória-ES e vence amistoso por 2 a 0

Com gol marcado logo no primeiro minuto de jogo, o Botafogo dominou o Vitória-ES durante o amistoso entre os dois clubes na noite desta segunda-feira, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida, que serviu como teste para o técnico Alberto Valentim, aumentou as expectativas do torcedor Alvinegro para o Campeonato Carioca com o elenco principal.





Após falha do goleiro Harrison, o zagueiro Marcelo Bevenuto aproveitou e abriu o placar logo primeiro minuto de jogo para o Botafogo. Sem espaço para reação, o Vitória-ES foi dominado pelo Alvinegro, que teve por mais tempo a posse de bola e conseguiu criar mais chances de atacar. Até que, aos 16 minutos do segundo tempo, Pedro Raul, um dos reforços para esta temporada marcou o segundo e decretou a vitória do Glorioso.





O próximo compromisso do Botafogo está marcado para esta terça-feira (21). O Alvinegro vai enfrentar o Madureira, às 16h, no Conselheiro Galvão, pela segunda rodada do Campeonato Estadual. Já o Vitória-ES, atual campeão capixaba enfrenta o São Mateus no próximo sábado (26), às 15h, no estádio Salvador Costa.