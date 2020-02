Reunião entre Fred e Cruzeiro termina sem definição

A tão esperada reunião entre o atacante Fred e a diretoria do Cruzeiro, marcada para esta segunda-feira (20), terminou sem nenhuma definição. Sendo assim, a torcida do Fluminense que sonha com a volta do atacante terá de esperar mais alguns dias para saber o futuro de seu ídolo.





Fred e seu agente Francis Melo se reuniram por aproximadamente duas horas com dirigentes do Cruzeiro. Apesar de propor uma redução salarial para poder continuar no clube e receber o que os mineiros lhe devem, a rescisão amigável é a alternativa mais provável, já que o Cruzeiro, agora na Série B do Brasileiro, não terá condições de bancar seus salários, mesmo que reduzidos.





Vale lembrar que o Cruzeiro deve direitos de imagem ao atacante desde 2018. Além disso, ainda há uma dívida de R$ 10 milhões do clube com o Atlético Mineiro por conta da contratação de Fred. O valor refere-se a uma multa imposta pelo Galo quando rescindiu com Fred. Nela, constava que o atacante poderia se transferir para qualquer clube de forma gratuita, mas que se ele fosse para o rival, haveria tal multa.





Após a reunião de hoje, o Cruzeiro espera resolver a situação de Fred até quarta-feira e assim seguir seu planejamento para a temporada. O Fluminense, através de seu presidente Mário Bittencourt, segue aguardando o desfecho da história.