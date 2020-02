Bruno assina contrato com Operário-MT e Conselho da Mulher repudia atitude

O time estreia no campeonato Mato-grossense nesta terça-feira (21), e a apresentação oficial do jogador será após esta partida





A contratação do goleiro Bruno pelo Operário de Várzea-grandense está confirmada. Pela grande repercussão, o clube irá bancar um avião particular para o jogador viajar até Mato Grosso. Bruno cumpre pena em regime semiaberto por homicídio triplamente qualificado de Eliza Samúdio. O Ministério Público e a justiça de Varginha-MG liberaram o atleta para assinar contrato com o clube.





Diante da contratação de Bruno, o conselho de Mulheres do Mato Grosso divulgou uma nota de repúdio da atitude do Clube Operários Várzea-grandense. Além disso, um grupo de mais 150 pessoas foi criado, com maioria de mulheres, contrárias a contratação.





"Somos contra porque o futebol tem uma função social, que ultrapassa a questão esportiva. Alcança as famílias e as crianças. Não somos contra a ressocialização, mas o esporte cria ídolos e as crianças aprendem valores com essa super exposição que o esporte proporciona. O que mais lutamos é contra o crime que ele cometeu", afirmou a presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres de Mato Grosso.





O time estreia no campeonato Mato-grossense nesta terça-feira (21), e a apresentação oficial do jogador será após esta partida.