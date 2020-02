"Satisfeito pela atitude", diz Abel Braga sobre empate com o Bangu

Após o empate em 0 a 0 com o Bangu neste domingo (19), o técnico Abel Braga lamentou o resultado, mas ressaltou o bom desempenho do elenco na estreia do Vasco no Campeonato Carioca.





Segundo Abel, o time dominou o jogo, foi superior ao adversário, mas a bola insistiu em não entrar. Porém, para o treinador, foi um bom início de temporada e a tendência é que a equipe evolua com o tempo.





"Tivemos domínio, mas não fizemos o que treinamos. No segundo tempo, foi ataque contra defesa. Eles jogaram com a linha defensiva muito baixa. Tentamos ainda as bolas cruzadas, mas não deu. Torcedor veio e pode até sair insatisfeito. Mas ele entendeu que houve luta muito grande. Quantos jogadores deles caíram durante o jogo? Nós, nenhum. Saio contente e satisfeito pela atitude", disse o treinador.





Sobre o planejamento para o início do Campeonato Carioca e o início da temporada, o técnico revelou que pretende fazer algumas mudanças no time para enfrentar o Flamengo, na quarta-feira (22), às 21h, no Maracanã. O objetivo é evitar lesões e prevenir alguns jogadores.





"Se essa equipe jogar na quarta-feira, vai estourar uns três ou quatro. Pessoal já sabe quem vai jogar, pessoal vem treinando junto. Essa equipe de jogo continua a pré-temporada e atuará no sábado.", completou Abel.