Rumo a Tóquio! Brasil estreia com vitória sobre o no Pré-Olímpico

Mesmo com alguns sustos e chances perdidas, o Brasil começou o Pré-Olímpico com vitória na noite desde domingo (19), na Colômbia. Enfrentando o Peru, a Seleção Brasileira dominou o primeiro tempo e largou na vantagem no Grupo B da competição sub-23.





Em um primeiro tempo tranquilo, o Brasil manteve praticamente toda a posse de bola, embora não tivesse sucesso nas finalizações, o que resultou em apenas um gol já perto do intervalo. O gol foi marcado por Paulinho na cara do goleiro, após passe rasteiro de Bruno Guimarães. Paulinho, ex-Vasco, joga atualmente no no Bayer Leverkusen, da Alemanha.





O Brasil, porém, desacelerou no segundo tempo e deu chance para o Peru. O time, que antes só defendia, começou a aparecer com mais frequência no campo de ataque e colocou o goleiro Ivan para trabalhar. Aos 44 minutos, Olivares quase empatou após jogada de Pacheco, um dos atuais reforços do Fluminense.





Com o resultado, o Brasil se iguala ao Uruguai, que também venceu o adversário, o Paraguai, por 1 a 0. Na próxima rodada, as seleções brasileira e uruguaia se enfrentam às 22h30 (de Brasília) de quarta-feira.