Beltrão e Coruja são os finalistas da Copa das Comunidades em Niterói

Os finalistas da Copa das Comunidades já estão definidos. Em semifinal realizada ontem de manhã, no campo do 12º BPM de Niterói, as equipes do Beltrão e da Coruja, que venceram Souza Soares e Novo México, respectivamente, disputam o “caneco” da competição. A grande final está marcada para no próximo domingo (17), a partir de 11h.

Os jogos que começaram as 9h tiveram os seguintes resultados: Na partida de abertura, a Beltrão venceu Souza Soares por 2 a 0. Já no segundo jogo, Coruja e Novo México fizeram um jogo equilibrado, que terminou empatado em 1 a e foi decidido nos pênaltis. A equipe da Coruja levou a melhor e venceu por 6 a 5. O autor do gol da equipe da Coruja, Júlio César, de 16 anos, destacou a luta e entrega de seu time para chegar a fase final da competição.

“O nosso time vem batalhando muito forte e conseguimos conquistar a vaga pra final. O jogo de hoje foi muito difícil, mas consegui fazer um gol e ajudar minha equipe. Não conheço muito bem a equipe do Beltrão, mas é uma final e promete ser uma partida muito difícil. Nós estamos confiantes que podemos ganhar deles e levar essa taça”, afirmou Júlio.”

Além da grande final, a programação do próximo domingo começa ás 9h com um amistoso Sub-11 entre Santa Rosa e Jardim Miriambi. A partir de 10h, Novo México e Souza Soares se enfrentam na busca pelo 3º lugar do torneio.

Artilheiros - Na artilharia, Pedro Henrique (Novo México) segue na liderança com quatro gols marcados. Com dois gols: Rodrigo Marins (Beltrão), Arthur Silva (Beltrão), Lucas Matheus (Sabão), Mário Sérgio Filho, (Nova Brasília), Jhonatan dos Santos (Souza Soares), Gabriel Freitas (Souza Soares), Gustavo Abreu (Marambaia), Rafael Andrade (Novo México), Lucas de Souza Lopes (Novo México), Pedro Lucas Souza (Novo México), e Fábio Souza (Palácio).