Niteroiense perde para o Goytacaz e precisa vencer em casa para chegar à final da Série B1

Niteroiense precisar de qualquer vitória simples em casa para avançar à final e garantir o acesso - Foto: Reprodução

Niteroiense precisar de qualquer vitória simples em casa para avançar à final e garantir o acesso - Foto: Reprodução

O Niteroiense saiu em desvantagem na semifinal da Série B1 do Campeonato Carioca. A equipe foi derrotada pelo Goytacaz por 1 a 0, na tarde deste sábado (14), no Estádio Ary de Oliveira e Souza, o Aryzão, em Campos dos Goytacazes.

O gol que definiu o confronto foi marcado por Inácio, aos 20 minutos do segundo tempo. O atacante aproveitou uma sobra de bola dentro da área e balançou as redes.

Decisão será em Niterói

Com a vitória, o Goytacaz joga pelo empate no confronto de volta para garantir a classificação à final. Já o Niteroiense precisa vencer por qualquer placar para avançar à decisão, já que terminou a primeira fase em posição superior ao adversário e tem a vantagem prevista no regulamento.

A partida de volta está marcada para o próximo sábado (21), às 15h, com mando do Niteroiense. O confronto será disputado na Concha Acústica, em Niterói, conforme informação divulgada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

Além da vaga na final, a semifinal vale o acesso à Série A2 do Campeonato Carioca de 2027. Os dois clubes que chegarem à decisão garantem presença na segunda divisão estadual na próxima temporada.