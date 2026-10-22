Catar será sede da Copa Intercontinental de 2026, confirma Fifa

A Fifa confirmou o Catar como sede da Copa Intercontinental de 2026, competição que reúne campeões dos principais torneios continentais. O país asiático voltará a receber o torneio pelo terceiro ano consecutivo, após a competição passar por uma reformulação em 2024 e deixar de utilizar o antigo formato do Mundial de Clubes.

Desde a mudança, o campeão europeu passou a entrar diretamente na decisão. O Paris Saint-Germain, atual campeão da Copa Intercontinental, já tem vaga assegurada na final de 2026, marcada para 16 de dezembro.

A competição deste ano começou em agosto, com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, derrotando o Auckland FC, da Nova Zelândia. Na fase seguinte, em setembro, o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, eliminou a equipe saudita e avançou para a chamada Challenger Cup.

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Antes da decisão, ainda haverá o confronto pelo Derby das Américas, que colocará frente a frente o Toluca, do México, campeão da Liga dos Campeões da Concacaf, e o vencedor da Copa Libertadores.

O Palmeiras já está classificado para a final da Libertadores e aguarda a definição do outro finalista. Flamengo e Estudiantes se enfrentam nesta quinta-feira pela vaga na decisão continental.

O vencedor da Libertadores enfrentará o Toluca no Derby das Américas. Quem avançar terá pela frente o Mamelodi Sundowns na Challenger Cup. O campeão desse confronto será o adversário do Paris Saint-Germain na grande final da Copa Intercontinental, no Catar.

A competição mantém, assim, o modelo criado pela Fifa para substituir o antigo Mundial anual de clubes, enquanto o novo Mundial de Clubes, em formato ampliado, passou a ser realizado a cada quatro anos.