Vasco vence o Botafogo por 2 a 1 no Nilton Santos e chega à terceira vitória seguida no Brasileirão
Lescano e David marcaram para o Cruzmaltino; Alex Telles descontou para o Alvinegro
O Vasco venceu o Botafogo por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (7), no Estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cruzmaltino chegou à terceira vitória consecutiva na competição e ganhou mais distância para a zona de rebaixamento.
O Vasco abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Thiago Mendes encontrou Bruno Duarte, que fez a jogada pela direita e deixou Alan Lescano em boa condição para finalizar. O argentino tocou de primeira e colocou o Cruzmaltino em vantagem.
Ainda na etapa inicial, Bruno Duarte precisou deixar o campo após um choque com Ferraresi. O atacante chegou a desmaiar no gramado e recebeu atendimento médico antes de ser substituído por David.
Na segunda etapa, o Vasco ampliou aos cinco minutos. Colidio avançou pela defesa do Botafogo e tocou para David, que finalizou rasteiro para fazer 2 a 0.
O Botafogo respondeu aos 15 minutos. Em cobrança de falta, Alex Telles acertou o ângulo de Léo Jardim e diminuiu a diferença.
O jogo ainda teve dois gols anulados pelo impedimento semiautomático. Primeiro, um gol do Vasco, marcado por Thiago Mendes. Depois, Tiquinho Soares chegou a marcar para o Botafogo, mas o lance também foi invalidado. Na comemoração, o técnico Tite acabou expulso por entrar no gramado.
Com a vitória, o Vasco chegou aos 34 pontos e assumiu a 14ª colocação, enquanto o Botafogo permanece com 35 pontos, em 13º lugar. O Cruzmaltino, porém, tem um jogo a menos que o rival.