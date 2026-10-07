Inscrições abertas até amanhã para o Festival Beach Tennis em Piratininga

Tem programa para quem quer competir, dançar, comer bem, levar as crianças para brincar ou simplesmente aproveitar a primavera à beira-mar. Nos dias 10 e 11 de outubro, a Prainha de Piratininga recebe o Festival Beach Tennis Niterói, que vai reunir esporte, música, moda, arte, gastronomia e atrações para toda a família. A programação acontece das 7h às 19h, com entrada franca. As inscrições para as disputas estão abertas .

Na areia, as disputas de beach tennis serão realizadas ao longo dos dois dias, reunindo atletas de diferentes níveis e faixas etárias. No sábado, dia 10, entram em quadra as categorias FUN Feminino, Open Feminino, C Masculino, FUN Masculino, Mista B, Feminino C, Open Masculino, Mista D e Mista 50+. Já no domingo, dia 11, será a vez de Masculino 50+, Feminino 50+, B Feminino, B Masculino, Mista C, D Masculino, D Feminino, FUN Mista e Mista Open.

A competição também terá premiação em dinheiro. Na categoria A, serão R$ 1,2 mil para o masculino e R$ 1,2 mil para o feminino. Na categoria B, a premiação será de R$ 500 para cada uma das modalidades masculina e feminina. As inscrições para participar das competições são feitas pela plataforma LetzPlay, no endereço https://letzplay.me/t/66856.

O Festival Beach Tennis Niterói é organizado pela Associação de Food Trucks.

Festival do Inverno de Niterói, realização da Associação de Trucks e Feirantes de Niterói | Foto: Divulgação

Esporte de um lado, música do outro

A programação acontece das 7h às 19h, com entrada franca | Foto: Divulgação

Quem preferir trocar a raquete pela música também terá programação. No sábado, o cantor Gustavo Brasília sobe ao palco às 17h para animar o fim de tarde na Prainha. O festival terá ainda apresentação da banda Bloody Mary, ampliando a programação musical do fim de semana.

E o evento não fica restrito às quadras e ao palco. Ao longo dos dois dias, o público encontrará espaços de moda, arte e gastronomia, além de área kids com infláveis, permitindo que adultos e crianças aproveitem o festival juntos.

A proposta é transformar a Prainha de Piratininga em um grande ponto de encontro durante o fim de semana, combinando esporte e lazer com uma programação que conversa com o clima da primavera em Niterói: atividades ao ar livre, música, sabores e convivência diante do mar.

Serviço

Festival Beach Tennis Niterói

Data: 10 e 11 de outubro

Horário: das 7h às 19h

Local: Prainha de Piratininga – Niterói

Entrada: franca

Inscrições para as competições: LetzPlay – letzplay.me/t/66856