Brasil vence Argentina, conquista Sul-Americano e garante vaga nos Jogos Olímpicos de 2028

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Argentina por 3 sets a 0 neste domingo (20), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e conquistou o título do Campeonato Sul-Americano. As parciais foram de 25/20, 25/23 e 25/20.

Além do título continental, a vitória garantiu ao Brasil a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. A equipe comandada por Bernardinho terminou a competição com uma campanha perfeita: cinco vitórias em cinco partidas e nenhum set perdido.

Brasil controla a partida

O Brasil começou o jogo impondo seu ritmo. Com bom desempenho defensivo e eficiência nos contra-ataques, a seleção abriu vantagem de 7 a 3 e conseguiu administrar a diferença ao longo da parcial. A Argentina chegou a diminuir a distância, mas os brasileiros retomaram o controle e fecharam o primeiro set em 25 a 20.

No segundo set, o roteiro foi parecido. O Brasil chegou a abrir 10 a 6 e manteve uma vantagem confortável durante boa parte da parcial. Os argentinos reagiram na reta final e encostaram em 22 a 21, mas a seleção brasileira respondeu nos momentos decisivos e venceu por 25 a 23.

A Argentina começou melhor o terceiro set e chegou a abrir 8 a 6. O Brasil, porém, virou o placar e passou a controlar novamente a partida. Com 19 a 17 no marcador, a seleção brasileira encaminhou a vitória e fechou o set em 25 a 20.

Vaga para Los Angeles

O título do Sul-Americano assegurou ao Brasil uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. A competição continental foi disputada em turno único, com seis seleções, e o campeão garantiu a classificação olímpica.

A seleção feminina de vôlei também já havia assegurado sua vaga olímpica ao conquistar o Sul-Americano da modalidade, disputado no início de setembro.