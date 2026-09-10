Flamengo encara o Independiente del Valle, pelas quartas de final da Libertadores, em Quito
Rubro-Negro encara o líder do equatoriano em busca de vaga nas semifinais da competição continental
O Flamengo visita o Independiente del Valle, no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador.
A equipe equatoriana chega a fase quartas de final depois de eliminar o Tolima, da Colômbia, na fase anterior. No Campeonato Equatoriano, conquistou o título de forma antecipada e detém 22 pontos de vantagem sobre o segundo colocado neste momento.
Time provável: Aldair Quintana; Daykol Romero, Carabajal, Schunke, Layan Loor; Alcivar, Hugo Quintana, Sornoza; Arón Rodríguez, Emerson Pata (Djorkaeff Reasco) e Carlos González.
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O Rubro-Negro vem embalado. Após eliminar o Cruzeiro nas oitavas, o time vem crescendo no Brasileirão e chegou a liderança da competição, ultrapassando o Palmeiras. Na Liberta, o Fla busca o bicampeonato consecutivo, quinto na história da competição.
Time provável: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta (Paquetá); Carrascal, Samuel Lino, Pedro (Bruno Henrique).
A equipe de arbitragem é toda da Argentina. Apita o jogo Facundo Tello, auxiliado por Cristian Navarro e Gabriel Chade. O VAR é comandado por Silvio Truco.