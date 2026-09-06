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Niteroiense vence o Serrano na estreia da Série B1 do Carioca

Thiago Thomaz, comandante da equipe, agradeceu a presença da torcida

relogio min de leitura | Redação
Niteroiense F.C
Niteroiense F.C -

Na estreia da equipe na Série B1 do Campeonato Carioca, o Niteroiense derrotou o Serrano por 2 a 0, na Concha Acústica de Niterói.

Chay, reforço da equipe para a competição, abriu o placar no primeiro tempo. Na etapa final, Diguinho, em cobrança de falta, ampliou e garantiu a vitória do Niteroiense.

“Momento especial demais. A gente sonha em poder jogar futebol e marcar momentos. Estou feliz em marcar a história de mais um clube por onde estou passando. Feliz pela vitória. Acho que o grupo merecia”, disse Chay, autor do primeiro gol do Niteroiense na Concha Acústica.

Thiago Thomaz, comandante da equipe, agradeceu a presença da torcida, que fez uma grande festa durante a partida. “A torcida é um espetáculo. Nós já jogamos em Cardoso Moreira, Barra Mansa… Eles sabem que são o nosso décimo segundo jogador, e a gente saiu muito feliz com essa vitória.”

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Campeonato Carioca Chay Niteroiense Série B1 TORCIDA vitória

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