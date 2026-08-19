Pedrinho dispara contra Bap e acusa presidente do Flamengo de perseguir o Vasco

Pedrinho fez questão de ressaltar que suas críticas eram direcionadas especificamente a Bap - Foto: Reprodução/Tv Vasco

Pedrinho fez questão de ressaltar que suas críticas eram direcionadas especificamente a Bap - Foto: Reprodução/Tv Vasco

A rivalidade entre Vasco e Flamengo ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (19). O presidente cruzmaltino, Pedrinho, fez duras críticas ao mandatário rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e o classificou como “mau-caráter”, “arrogante”, “prepotente”, “soberbo” e “hipócrita”.

As declarações foram dadas durante o embarque da delegação do Vasco para Assunção, no Paraguai, onde a equipe enfrenta o Olimpia nesta quinta-feira (20), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Pedrinho fez questão de ressaltar que suas críticas eram direcionadas especificamente a Bap, e não ao Flamengo enquanto instituição.

“Vou falar da pessoa BAP. Zero instituição. Estou falando do BAP especificamente. É mau-caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita”, afirmou o presidente vascaíno.

Venda da SAF aumenta tensão entre dirigentes

Um dos principais pontos de atrito entre os dirigentes envolve a situação financeira do Vasco e o processo de venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

Bap tem feito manifestações e questionamentos relacionados às movimentações financeiras do Vasco. O Flamengo também notificou uma agência de fair play para questionar os gastos do rival, movimento que provocou reação de Pedrinho.

O presidente vascaíno afirmou que existe uma perseguição ao clube e pediu que o Flamengo não interfira nos assuntos internos do Vasco.

Pedrinho também criticou a postura de Bap em relação à divisão das receitas entre os clubes que integram a Libra. Segundo o dirigente cruzmaltino, o presidente do Flamengo defenderia a igualdade no futebol brasileiro quando isso beneficia outros clubes, mas adotaria outra postura quando os interesses rubro-negros estão envolvidos.

Confronto fora de campo acontece às vésperas de jogo decisivo

A troca de acusações ocorre justamente às vésperas de uma partida importante para o Vasco. O time enfrenta o Olimpia nesta quinta-feira, às 19h, em Assunção, pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.