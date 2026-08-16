Hoje tem Vasco x Santos: confira escalações e onde assistir
Times se enfrentam em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão
Vasco e Santos fazem um confronto direto na luta contra o rebaixamento neste domingo (16). As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere. O torcedor também poderá acompanhar os principais lances e vídeos exclusivos em tempo real.
Os dois times chegam ao confronto com 22 pontos e ocupam a zona de rebaixamento. O Santos aparece na 17ª colocação, uma posição acima do Vasco, por levar vantagem no saldo de gols.
O Vasco vive um momento de confiança após eliminar o Fluminense no clássico pela Copa do Brasil. A equipe comandada por Pedro Emanuel está invicta há sete partidas e também apresentou evolução no setor defensivo: nos últimos cinco jogos, sofreu gols em apenas um.
Apesar da sequência positiva, o treinador português ainda busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Até agora, foram três partidas pela competição nacional, com dois empates e uma derrota.
O Santos chega ao Rio de Janeiro com a missão de se recuperar no Brasileirão. O time comandado por Cuca continua vivo nas três competições que disputa — está nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas de final da Copa Sul-Americana —, mas a prioridade neste momento é recuperar os pontos desperdiçados nas últimas rodadas do campeonato nacional. Por isso, a equipe paulista deve entrar em campo com força máxima disponível.
Prováveis escalações
Vasco — técnico: Pedro Emanuel
Pedro Emanuel terá alguns reforços importantes à disposição. O atacante Facundo Colidio treinou entre os titulares durante a semana e pode fazer sua estreia pelo Vasco.
O zagueiro Carlos Cuesta, preservado na partida contra o Olimpia por causa de dores na coxa direita, também deve retornar. Andrés Gómez é outro jogador com possibilidade de voltar à equipe titular.
O Vasco, porém, não terá Cuiabano, que está suspenso.
Provável escalação: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Jair e Tchê Tchê; Andrés Gómez (Adson), Nuno Moreira e Colidio.
Desfalques: Brenner, com lesão ligamentar no pé; Cuiabano, suspenso; e Mateus Carvalho, com lesão ligamentar no joelho.
Pendurado: Tchê Tchê.
Santos — técnico: Cuca
O Santos realizou o último trabalho físico antes da viagem para o Rio de Janeiro no sábado. A equipe terá alguns desfalques para o confronto.
O lateral-direito Gabriel Menino e o volante Gabriel Bontempo sofreram lesões na última partida e estão fora. Lucas Veríssimo, ainda em fase final de recuperação física, também não estará à disposição.
Por outro lado, Igor Vinícius deve retornar ao time titular, enquanto o meia Gustavo Henrique voltou a ser relacionado. O zagueiro Adonis Frías, envolvido em negociação com o Racing, também não joga.
Provável escalação: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, João Ananias e Escobar; João Schmidt, Oliva, Rollheiser e Barreal; Neymar e Gabigol.
Desfalques: Lucas Veríssimo, em fase final de transição física; Gabriel Menino, com entorse no joelho esquerdo; Adonis Frías, em negociação para deixar o clube; e Gabriel Bontempo, com dores na coxa direita.
Pendurados: Adonis Frías, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Gabriel Menino, Escobar, João Schmidt, Gabriel Bontempo, Gabigol, Barreal e Thaciano.
Arbitragem
Árbitro: Lucas Casagrande
Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos
Assistente 2: Andrey Luiz de Freitas
Quarto árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior
VAR: Emerson de Almeida Ferreira