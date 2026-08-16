Hoje tem Vasco x Santos: confira escalações e onde assistir

Vasco e Santos fazem um confronto direto na luta contra o rebaixamento neste domingo (16). As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere. O torcedor também poderá acompanhar os principais lances e vídeos exclusivos em tempo real.

Os dois times chegam ao confronto com 22 pontos e ocupam a zona de rebaixamento. O Santos aparece na 17ª colocação, uma posição acima do Vasco, por levar vantagem no saldo de gols.

O Vasco vive um momento de confiança após eliminar o Fluminense no clássico pela Copa do Brasil. A equipe comandada por Pedro Emanuel está invicta há sete partidas e também apresentou evolução no setor defensivo: nos últimos cinco jogos, sofreu gols em apenas um.

Apesar da sequência positiva, o treinador português ainda busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Até agora, foram três partidas pela competição nacional, com dois empates e uma derrota.

O Santos chega ao Rio de Janeiro com a missão de se recuperar no Brasileirão. O time comandado por Cuca continua vivo nas três competições que disputa — está nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas de final da Copa Sul-Americana —, mas a prioridade neste momento é recuperar os pontos desperdiçados nas últimas rodadas do campeonato nacional. Por isso, a equipe paulista deve entrar em campo com força máxima disponível.

Prováveis escalações

Vasco — técnico: Pedro Emanuel

Pedro Emanuel terá alguns reforços importantes à disposição. O atacante Facundo Colidio treinou entre os titulares durante a semana e pode fazer sua estreia pelo Vasco.

O zagueiro Carlos Cuesta, preservado na partida contra o Olimpia por causa de dores na coxa direita, também deve retornar. Andrés Gómez é outro jogador com possibilidade de voltar à equipe titular.

O Vasco, porém, não terá Cuiabano, que está suspenso.

Provável escalação: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Jair e Tchê Tchê; Andrés Gómez (Adson), Nuno Moreira e Colidio.

Desfalques: Brenner, com lesão ligamentar no pé; Cuiabano, suspenso; e Mateus Carvalho, com lesão ligamentar no joelho.

Pendurado: Tchê Tchê.

Santos — técnico: Cuca

O Santos realizou o último trabalho físico antes da viagem para o Rio de Janeiro no sábado. A equipe terá alguns desfalques para o confronto.

O lateral-direito Gabriel Menino e o volante Gabriel Bontempo sofreram lesões na última partida e estão fora. Lucas Veríssimo, ainda em fase final de recuperação física, também não estará à disposição.

Por outro lado, Igor Vinícius deve retornar ao time titular, enquanto o meia Gustavo Henrique voltou a ser relacionado. O zagueiro Adonis Frías, envolvido em negociação com o Racing, também não joga.

Provável escalação: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, João Ananias e Escobar; João Schmidt, Oliva, Rollheiser e Barreal; Neymar e Gabigol.

Desfalques: Lucas Veríssimo, em fase final de transição física; Gabriel Menino, com entorse no joelho esquerdo; Adonis Frías, em negociação para deixar o clube; e Gabriel Bontempo, com dores na coxa direita.

Pendurados: Adonis Frías, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Gabriel Menino, Escobar, João Schmidt, Gabriel Bontempo, Gabigol, Barreal e Thaciano.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Casagrande

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos

Assistente 2: Andrey Luiz de Freitas

Quarto árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior

VAR: Emerson de Almeida Ferreira