Hoje tem Fluminense x Palmeiras com transmissão OSG Esportes; veja como acessar!

O confronto coloca frente a frente duas equipes que também estão envolvidas na disputa da Conmebol Libertadores e chegam ao duelo com objetivos distintos no Brasileirão - Foto: OSG Esportes

O confronto coloca frente a frente duas equipes que também estão envolvidas na disputa da Conmebol Libertadores e chegam ao duelo com objetivos distintos no Brasileirão - Foto: OSG Esportes

O Fluminense recebe o Palmeiras neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá narração de OSG Esportes no Youtube. Clique aqui para acessar.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que também estão envolvidas na disputa da Conmebol Libertadores e chegam ao duelo com objetivos distintos no Brasileirão.

O Fluminense entra em campo pressionado. Depois do empate em 0 a 0 com o Independiente Rivadavia, no Maracanã, pelo jogo de ida da Libertadores, o clube demitiu o técnico Luis Zubeldía, que acumulava oito partidas sem vitória.

Marcão, auxiliar fixo do clube, assume novamente o comando da equipe, pela 10ª vez na história, e terá a missão de recuperar o Fluminense e mantê-lo entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

Do outro lado, o Palmeiras chega como líder da competição, com 48 pontos. O time também divide as atenções com a Libertadores e busca se recuperar antes do confronto contra o Cerro Porteño, no Paraguai. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1 no Nubank Parque.

No Brasileirão, o Verdão viu o Flamengo reduzir a diferença na liderança para seis pontos. A equipe carioca, porém, tem um jogo a menos.

A partida também será especial para Jhon Arias. O jogador, um dos destaques do Palmeiras, enfrentará o Fluminense pela primeira vez no Maracanã desde que deixou o clube, em 2025.

Escalação provável do Fluminense

Técnico: Marcão

De olho no confronto decisivo contra o Rivadavia, que pode ter impacto direto no futuro da temporada tricolor, Marcão deve montar uma equipe mesclando jogadores considerados titulares e reservas.

Sem John Kennedy, o principal desafio será fazer o Fluminense voltar a balançar as redes. A equipe marcou apenas dois gols nos últimos cinco jogos.

Provável escalação: Fábio; Guga, Jemmes, Igor Rabello e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk.

Desfalques: John Kennedy, Freytes e Matheus Reis, lesionados; Ignácio, suspenso.

Pendurados: Guga, Arana, Hércules, Lucho Acosta e Savarino.

Escalação provável do Palmeiras

Técnico: Abel Ferreira

Apesar do compromisso pela Libertadores na próxima quarta-feira, Abel Ferreira afirmou que não pretende priorizar uma competição em relação à outra. A tendência é que apenas jogadores com problemas físicos sejam poupados.

Barboza, que deixou o duelo contra o Cerro Porteño mancando, pode ganhar descanso. Já Bruno Fuchs e Gustavo Gómez, recuperados de problemas físicos, têm chances de começar a partida.

Provável escalação: Carlos Miguel; Bruno Fuchs (Emiliano Martínez), Gustavo Gómez e Murilo; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.

Desfalques: Jefté, que passou por cirurgia no joelho direito; Khellven, com lesão na coxa direita; e Paulinho, também com lesão na coxa direita.

Pendurados: Murilo, Luis Pacheco, Mauricio e Flaco López.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

VAR: Wagner Reway (SC)