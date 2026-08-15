Hoje tem Fluminense x Palmeiras com transmissão OSG Esportes; veja como acessar!
Tricolor recebe o líder do Brasileirão neste sábado, no Maracanã, pela 23ª rodada
O Fluminense recebe o Palmeiras neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá narração de OSG Esportes no Youtube. Clique aqui para acessar.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que também estão envolvidas na disputa da Conmebol Libertadores e chegam ao duelo com objetivos distintos no Brasileirão.
O Fluminense entra em campo pressionado. Depois do empate em 0 a 0 com o Independiente Rivadavia, no Maracanã, pelo jogo de ida da Libertadores, o clube demitiu o técnico Luis Zubeldía, que acumulava oito partidas sem vitória.
Marcão, auxiliar fixo do clube, assume novamente o comando da equipe, pela 10ª vez na história, e terá a missão de recuperar o Fluminense e mantê-lo entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.
Do outro lado, o Palmeiras chega como líder da competição, com 48 pontos. O time também divide as atenções com a Libertadores e busca se recuperar antes do confronto contra o Cerro Porteño, no Paraguai. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1 no Nubank Parque.
No Brasileirão, o Verdão viu o Flamengo reduzir a diferença na liderança para seis pontos. A equipe carioca, porém, tem um jogo a menos.
A partida também será especial para Jhon Arias. O jogador, um dos destaques do Palmeiras, enfrentará o Fluminense pela primeira vez no Maracanã desde que deixou o clube, em 2025.
Escalação provável do Fluminense
Técnico: Marcão
De olho no confronto decisivo contra o Rivadavia, que pode ter impacto direto no futuro da temporada tricolor, Marcão deve montar uma equipe mesclando jogadores considerados titulares e reservas.
Sem John Kennedy, o principal desafio será fazer o Fluminense voltar a balançar as redes. A equipe marcou apenas dois gols nos últimos cinco jogos.
Provável escalação: Fábio; Guga, Jemmes, Igor Rabello e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk.
Desfalques: John Kennedy, Freytes e Matheus Reis, lesionados; Ignácio, suspenso.
Pendurados: Guga, Arana, Hércules, Lucho Acosta e Savarino.
Escalação provável do Palmeiras
Técnico: Abel Ferreira
Apesar do compromisso pela Libertadores na próxima quarta-feira, Abel Ferreira afirmou que não pretende priorizar uma competição em relação à outra. A tendência é que apenas jogadores com problemas físicos sejam poupados.
Barboza, que deixou o duelo contra o Cerro Porteño mancando, pode ganhar descanso. Já Bruno Fuchs e Gustavo Gómez, recuperados de problemas físicos, têm chances de começar a partida.
Provável escalação: Carlos Miguel; Bruno Fuchs (Emiliano Martínez), Gustavo Gómez e Murilo; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.
Desfalques: Jefté, que passou por cirurgia no joelho direito; Khellven, com lesão na coxa direita; e Paulinho, também com lesão na coxa direita.
Pendurados: Murilo, Luis Pacheco, Mauricio e Flaco López.
Arbitragem
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)
Assistente 2: Michael Stanislau (RS)
Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)
VAR: Wagner Reway (SC)