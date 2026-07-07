Suiça enfrenta Colômbia nos pênaltis e enfrenta Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo

A Suíça está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo após eliminar a Colômbia nos pênaltis. Depois de um empate sem gols em 120 minutos, os suíços levaram a melhor nas cobranças e contaram com atuação decisiva do goleiro Kobel, destaque tanto no tempo normal quanto na disputa de penalidades.

A série de pênaltis começou favorável à Suíça quando Davinson Sánchez acertou o travessão na segunda cobrança colombiana. A bola ainda quicou sobre a linha antes de sair. Os europeus desperdiçaram a terceira cobrança com Akanji, que isolou a bola, mas Kobel voltou a aparecer logo em seguida ao defender a finalização de Cucho Hernández e assegurar a classificação.

Agora, a equipe suíça terá pela frente a Argentina nas quartas de final. O confronto está marcado para sábado, em Kansas City. A presença entre os oito melhores do torneio é a primeira da Suíça em uma Copa do Mundo desde a edição de 1954.

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Apesar da expectativa por um duelo entre duas seleções que vinham fazendo boa campanha, a etapa inicial foi marcada pelo equilíbrio e pela cautela. A Suíça procurou manter o controle da posse de bola, enquanto a Colômbia apostava na velocidade das transições e nas finalizações de média distância.

A melhor oportunidade do primeiro tempo foi colombiana. O volante Puerta arriscou um chute cruzado da entrada da área e obrigou Kobel a fazer grande defesa. Do outro lado, Vargas também evitou o gol suíço ao defender a conclusão de Riedel, após erro de Muñoz na saída de bola.

Na volta do intervalo, a Suíça levou perigo logo nos primeiros minutos. Riedel cobrou falta pela esquerda e acertou a rede pelo lado de fora. A Colômbia continuou encontrando espaços nos contra-ataques, mas pecou nas decisões ofensivas. Na principal chance da equipe, Luis Suárez recebeu em boa posição, tinha Luis Díaz e outro companheiro livres para o passe, mas optou pela finalização e mandou para fora.

A prorrogação apresentou um jogo um pouco mais aberto, embora as equipes seguissem com dificuldades para criar. A Colômbia voltou a assustar em uma bola que explodiu no travessão. Pouco depois, Campaz arriscou de longe, a bola quicou antes de chegar ao gol, e Kobel evitou o gol com uma defesa incomum, afastando a bola com os braços em movimento semelhante ao de uma manchete.

A melhor oportunidade de toda a partida também foi desperdiçada por Campaz. Após Xhaka perder a posse para Muñoz, o ex-jogador do Grêmio recebeu livre dentro da área, mas concluiu por cima do gol de maneira inacreditável. Sem alteração no placar, a decisão ficou para os pênaltis, onde brilhou a estrela de Kobel, que garantiu a vaga suíça nas quartas de final.

A ordem dos jogos das quartas de final é a seguinte:

Quinta-feira (9), 17h:

França e Marrocos

Sexta-feira (10), 16h

Espanha X Bélgica,

sábado (11) 18h,

Noruega X Inglaterra

22h (Argentina X Suiça)