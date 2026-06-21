São Gonçalo vence o Bonsucesso e ganha fôlego na Série A2

Com o resultado, o Çalo deixou a zona de rebaixamento da competição - Foto: Pedro Conforte/SGEC

Com o resultado, o Çalo deixou a zona de rebaixamento da competição - Foto: Pedro Conforte/SGEC

O São Gonçalo conquistou uma importante vitória na tarde deste sábado (20) ao derrotar o Bonsucesso por 2 a 0, no Estádio Los Lários, em Xerém, pela 9ª rodada da Taça Santos Dumont, primeira fase da Série A2 do Campeonato Carioca.

Com o resultado, o Çalo deixou a zona de rebaixamento da competição.

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Os gols da partida foram marcados por Celão, em cobrança de pênalti, e Pedro Henrique. Com a vitória, o time chegou aos oito pontos e agora divide a 9ª posição com Bonsucesso, que tem a mesma pontuação.

O São Gonçalo volta a campo pela Série A2 no próximo dia 27, contra o Serrano, em Petrópolis.

Antes disso, a equipe disputa a partida de volta da primeira fase da Copa Rio, também contra a equipe do Serrano, nesta quarta-feira (24).

O primeiro jogo terminou em um empate sem gols.