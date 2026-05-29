João Fonseca bate Djokovic de virada em maior vitória da carreira e vai às oitavas de Roland Garros

O tenista João Fonseca fez história na tarde desta sexta-feira (29). O jovem de 19 anos entrou pela primeira vez na quadra Philippe Chatrier, a principal de Roland Garros, para enfrentar o ídolo Novak Djokovic. E o roteiro não poderia ser melhor. Fonseca conquistou uma vitória incrível após estar perdendo por 2 sets a 0, fechada com três aces consecutivos.

Em uma batalha de 4h53, o número 30 do mundo superou por 3 sets a 2 o quarto do ranking, o maior campeão de Grand Slam da história - parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5. João Fonseca teve o maior triunfo da carreira e pela primeira vez avançou às oitavas de final de um Grand Slam.

Com o feito, João Fonseca se tornou apenas o segundo tenista a conseguir uma virada diante de Djokovic depois de estar perdendo por 2 a 0. O outro foi o austríaco Jurgen Melzer, em Roland Garros 2010. Tudo isso justamente no dia do aniversário da mãe Roberta, que viu da arquibancada da Philippe Chatrier o filho lhe dar de presenta uma vitória gigante.

Dono de 24 títulos de Grand Slam, Djokovic viu escapar das mãos uma grande chance de se isolar como o maior recordista de troféus da categoria, uma vez que era o único campeão de Grand Slam vivo na chave de Paris. Roland Garros 2026 vai ter um campeão inédito.

Em sua melhor campanha em um Grand Slam, João Fonseca agora espera o vencedor do duelo entre o norueguês Casper Ruud (16º do ranking) e o americano Tommy Paul (21º). Graças ao desempenho em Paris, o brasileiro vai subindo uma posição no "ranking live", que conta os pontos somados na atual semana, mas ainda pode crescer caso continue avançando em Roland Garros.