Times cariocas conhecem seus adversários na próxima fase da Libertadores e Sul-Americana
Sorteio desta sexta (29) definiu o chaveamento de ambas as competições até a final
Nesta sexta-feira (29), a Conmebol sorteou os caminhos até a decisão da Libertadores e da Copa Sul-Americana. O grande destaque para as oitavas de final ficou por conta do duelo entre Flamengo e Cruzeiro, pela Liberta. Já pela Sul-Americana, o Botafogo "descansará" antes do playoff e aguarda o vencedor de Lanús, da Argentina, e Cienciano, do Peru.
Veja os confrontos da Libertadores: (em negrito os times brasileiros)
Estudiantes (ARG) x Universidad Católica (CHI)
Rosario Central (ARG) x Corinthians
Cruzeiro x Flamengo
Tolima (COL) x Independiente Del Valle (EQU)
Mirassol x LDU (EQU)
Palmeiras x Cerro Porteño (PAR)
Platense (ARG) x Coquimbo Unido (CHI)
Fluminense x Independiente Rivadavia (ARG)
Os times ao lado direito do chaveamento decidem a vaga dentro de casa. As oitavas de final da Libertadores têm como datas-base os dias 11 e 20 de agosto, as quartas acontecem nos dias 8 e 17 de setembro, as semifinais estão marcadas para os dias 14 e 22 de outubro, e a grande final no dia 28 de novembro. A Conmebol irá divulgar, nos próximos dias, a divisão das partidas.
A chave ficou dividida igualmente entre os brasileiros. A parte da esquerda ficou com Flamengo, Cruzeiro e Corinthians, podendo ter uma semifinal brasileira. Do outro lado, Mirassol, Palmeiras e Fluminense, podendo haver quartas entre Palmeiras e Mirassol e o vencedor enfrentando o Flu na semifinal.
Caminho para a 'Grande Conquista'
Antes das oitavas da Copa Sul-Americana, ainda será disputado o playoff para definir os últimos oito classificados. Os segundos colocados de seus grupos encaram os times que ficaram na terceira colocação dos grupos da Libertadores.
Veja os confrontos dos playoffs e o chaveamento para as oitavas da Sul-Americana: (em negrito os times brasileiros)
Boca Juniors (ARG) ou O'Higgins (CHI) x Recoleta (PAR)
Sporting Cristal (PER) ou RB Bragantino x Atlético-MG
Lanús (ARG) ou Cienciano (PER) x Botafogo
Independiente Medellín (COL) ou Vasco x Olimpia (PAR)
Santa Fe (COL) ou Caracas (VEN) x River Plate (ARG)
Nacional (URU) ou Tigre (ARG) x Montevideo City Torque (URU)
Universidad Central (VEN) ou Santos x Macará (EQU)
Bolívar (BOL) ou Grêmio x São Paulo
Há a possibilidade de dois confrontos entre brasileiros já nas oitavas de final: o São Paulo vai encarar o vencedor de Bolívar (BOL) x Grêmio nos playoffs, e o Atlético-MG enfrentará quem avançar de Sporting Cristal (PER) x RB Bragantino.
As datas da Sul-Americana: playoffs ida: 21 a 23 de julho, volta: 28 a 30 julho; oitavas ida: 11 a 13 de agosto, volta: 18 a 20 de agosto; quartas ida: 8 a 10 de setembro, volta: 15 a 17 de setembro; semifinais ida: 13 a 14 de outubro, volta: 20 a 21 de outubro; final (jogo único): 21 de novembro.