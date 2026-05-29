Times cariocas conhecem seus adversários na próxima fase da Libertadores e Sul-Americana

Libertadores tem seu chaveamento até a decisão definido em sorteio nesta sexta (29) - Foto: Divulgação/Conmebol

Libertadores tem seu chaveamento até a decisão definido em sorteio nesta sexta (29) - Foto: Divulgação/Conmebol

Nesta sexta-feira (29), a Conmebol sorteou os caminhos até a decisão da Libertadores e da Copa Sul-Americana. O grande destaque para as oitavas de final ficou por conta do duelo entre Flamengo e Cruzeiro, pela Liberta. Já pela Sul-Americana, o Botafogo "descansará" antes do playoff e aguarda o vencedor de Lanús, da Argentina, e Cienciano, do Peru.

Veja os confrontos da Libertadores: (em negrito os times brasileiros)

Estudiantes (ARG) x Universidad Católica (CHI)

Rosario Central (ARG) x Corinthians

Cruzeiro x Flamengo

Tolima (COL) x Independiente Del Valle (EQU)

Mirassol x LDU (EQU)

Palmeiras x Cerro Porteño (PAR)

Platense (ARG) x Coquimbo Unido (CHI)

Fluminense x Independiente Rivadavia (ARG)

Os times ao lado direito do chaveamento decidem a vaga dentro de casa. As oitavas de final da Libertadores têm como datas-base os dias 11 e 20 de agosto, as quartas acontecem nos dias 8 e 17 de setembro, as semifinais estão marcadas para os dias 14 e 22 de outubro, e a grande final no dia 28 de novembro. A Conmebol irá divulgar, nos próximos dias, a divisão das partidas.

A chave ficou dividida igualmente entre os brasileiros. A parte da esquerda ficou com Flamengo, Cruzeiro e Corinthians, podendo ter uma semifinal brasileira. Do outro lado, Mirassol, Palmeiras e Fluminense, podendo haver quartas entre Palmeiras e Mirassol e o vencedor enfrentando o Flu na semifinal.

Caminho para a 'Grande Conquista'

Antes das oitavas da Copa Sul-Americana, ainda será disputado o playoff para definir os últimos oito classificados. Os segundos colocados de seus grupos encaram os times que ficaram na terceira colocação dos grupos da Libertadores.

Sul-Americana conhece confrontos do playoff e chaveamento para as próximas fases | Foto: Divulgação/Conmebol

Veja os confrontos dos playoffs e o chaveamento para as oitavas da Sul-Americana: (em negrito os times brasileiros)

Boca Juniors (ARG) ou O'Higgins (CHI) x Recoleta (PAR)

Sporting Cristal (PER) ou RB Bragantino x Atlético-MG

Lanús (ARG) ou Cienciano (PER) x Botafogo

Independiente Medellín (COL) ou Vasco x Olimpia (PAR)

Santa Fe (COL) ou Caracas (VEN) x River Plate (ARG)

Nacional (URU) ou Tigre (ARG) x Montevideo City Torque (URU)

Universidad Central (VEN) ou Santos x Macará (EQU)

Bolívar (BOL) ou Grêmio x São Paulo

Há a possibilidade de dois confrontos entre brasileiros já nas oitavas de final: o São Paulo vai encarar o vencedor de Bolívar (BOL) x Grêmio nos playoffs, e o Atlético-MG enfrentará quem avançar de Sporting Cristal (PER) x RB Bragantino.



As datas da Sul-Americana: playoffs ida: 21 a 23 de julho, volta: 28 a 30 julho; oitavas ida: 11 a 13 de agosto, volta: 18 a 20 de agosto; quartas ida: 8 a 10 de setembro, volta: 15 a 17 de setembro; semifinais ida: 13 a 14 de outubro, volta: 20 a 21 de outubro; final (jogo único): 21 de novembro.