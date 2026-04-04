Oscar, do São Paulo, anuncia aposentadoria do futebol

O meia Oscar, do São Paulo, anunciou a aposentadoria. Aos 34 anos, ele confirmou que irá parar de jogar futebol em depoimento divulgado pelo clube paulista, neste sábado (04).

“Estou terminando aqui no São Paulo uma carreira que passou por vários lugares, praticamente atravessou o mundo. Voltar aqui para Cotia, onde tudo começou, fico feliz”, disse o jogador.

“É difícil, porque queria ter feito mais pelo São Paulo, queria jogar mais, tinha futebol e idade, aguentava jogar mais, mas infelizmente aconteceu isso, agora vou me aposentar e continuar torcendo. É seguir minha vida como torcedor”, acrescentou.

Oscar decidiu se aposentar a partir de um susto sofrido durante exames realizados no final de 2025. Ele sofreu um mal súbito durante exames visando a pré-temporada no CT da Barra Funda, foi encaminhado de ambulância para o Einstein Hospital Israelita, onde ficou na UTI. Por lá, teve diagnosticado com uma síncope vasovagal.

Trata-se de uma perda transitória de consciência causada por uma diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. Ou seja, um desmaio.