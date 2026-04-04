Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1617 | Euro R$ 5,9592
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Fluminense enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, mirando o topo do Brasileirão

Tricolor tem 19 pontos, três a menos que o líder Palmeiras

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 04 de abril de 2026 - 15:33
Flu mira o topo do Brasileirão e desafia o Coxa, neste sábado (04)
O Fluminense visita o Coritiba neste sábado (04), às 20h30 (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O palco da partida é o estádio Couto Pereira, em Curitiba.

O Tricolor busca chegar a liderança da competição. No momento, a equipe de Luis Zubeldía ocupa a segunda colocação, com 19 pontos. O clube busca melhorar o retrospecto como visitante, já que como mandante tem 100% de aproveitamento.

O Flu deve entrar em campo com: Fábio, Guga Jemmes, Freytes e Arana; Hércules, Martinelli (Otávio) e Ganso; Savarino (Soteldo), Serna e John Kennedy (Castillo).

Já o Coxa busca reencontrar as vitórias. O time paranaense vem de derrota no clássico contra o Athletico e empate em casa contra o Vasco, na última rodada.

Fernando Seabra deve colocar o Coxa em campo com: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy, e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.

A arbitragem é de Rafael Rodrigo Klein (RS). Ele é auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Maira Mastella Moreira (RS). O VAR é comandado por Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

Tags:

Campeonato Brasileiro Coritiba Fluminense

