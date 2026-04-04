Fluminense enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, mirando o topo do Brasileirão
Tricolor tem 19 pontos, três a menos que o líder Palmeiras
O Fluminense visita o Coritiba neste sábado (04), às 20h30 (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O palco da partida é o estádio Couto Pereira, em Curitiba.
O Tricolor busca chegar a liderança da competição. No momento, a equipe de Luis Zubeldía ocupa a segunda colocação, com 19 pontos. O clube busca melhorar o retrospecto como visitante, já que como mandante tem 100% de aproveitamento.
O Flu deve entrar em campo com: Fábio, Guga Jemmes, Freytes e Arana; Hércules, Martinelli (Otávio) e Ganso; Savarino (Soteldo), Serna e John Kennedy (Castillo).
Já o Coxa busca reencontrar as vitórias. O time paranaense vem de derrota no clássico contra o Athletico e empate em casa contra o Vasco, na última rodada.
Fernando Seabra deve colocar o Coxa em campo com: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy, e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.
A arbitragem é de Rafael Rodrigo Klein (RS). Ele é auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Maira Mastella Moreira (RS). O VAR é comandado por Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).