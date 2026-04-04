Hoje tem clássico: Vasco x Botafogo; veja onde assistir
Em clima de clássico carioca, Vasco e Botafogo se enfrentam neste sábado (4), às 21h, em São Januário, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo promete movimentar a noite no Rio de Janeiro, com duas equipes buscando afirmação na tabela.
O Vasco chega melhor posicionado, ocupando a oitava colocação, com 12 pontos. Já o Botafogo aparece em 15º lugar, com nove pontos, mas ainda tem um jogo a menos na competição.
Onde assistir
A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura) e pelo Premiere (pay-per-view).
O técnico Renato Gaúcho encerrou a preparação com boas notícias. Cuiabano e Spinelli voltaram a treinar normalmente após se recuperarem de lesões, embora a presença do lateral entre os titulares ainda dependa de avaliação física.
O elenco também ganha reforços com os retornos de Andrés Gómez e Puma Rodríguez, que estavam a serviço de suas seleções durante a Data Fifa. Por outro lado, o atacante Brenner está fora após sofrer um trauma no joelho — apesar de não ter sido constatada lesão grave.
O Botafogo segue sob comando interino de Rodrigo Bellão, já que o técnico Franclim Carvalho, recém-contratado, ainda não assumiu oficialmente a equipe. Bellão chega ao terceiro jogo consecutivo à frente do time no Brasileirão, somando uma vitória e uma derrota até aqui.
Na luta para se afastar da zona de rebaixamento, o time alvinegro conta com retornos importantes. O zagueiro Barboza volta após cumprir suspensão, enquanto o volante Danilo reassume a titularidade após boas atuações pela Seleção Brasileira.
Prováveis escalações
Vasco: Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Piton); Moura, Mendes, Tchê Tchê; Moreira, Gómez e David. Técnico: Renato Gaúcho.
Botafogo: Raul; Vitinho, Barboza, Bastos e Telles; Edenilson, Danilo e Medina; Santi, Júnior Santos e Cabral. Técnico: Rodrigo Bellão.
Arbitragem
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)