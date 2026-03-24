Equipe médica do Real Madrid examina joelho errado e agrava lesão de Mbappé, diz jornal

Um possível erro médico pode ter complicado a recuperação de Kylian Mbappé no Real Madrid. Segundo o jornal inglês The Athletic, o clube teria feito uma ressonância no joelho errado do jogador.

Na prática, enquanto a lesão estava no joelho esquerdo, os exames foram feitos no direito. Assim, Mbappé continuou jogando mesmo machucado até o problema ser identificado corretamente.

O atacante sofreu uma entorse no joelho, confirmada dias depois das primeiras dores. Ainda não se sabe como o erro aconteceu, e nem o clube nem o jogador comentaram diretamente o caso.

A última vez que Mbappé foi titular pelo Real foi em 21 de fevereiro.

Mbappé minimiza

Apesar da repercussão, Mbappé tratou o assunto com tranquilidade.

“Meu joelho está bem. Está melhorando”, disse o atacante durante um evento na França. Ele também reclamou de boatos: “Tem muita especulação e coisas falsas sendo ditas”.

O jogador ainda destacou que esse tipo de situação é comum no futebol. “Faz parte da vida de atleta. Sempre vão falar, mesmo sem ter certeza”, afirmou.