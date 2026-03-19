Botafogo e Vasco conhecem grupos da Copa Sul-Americana

A Conmebol definiu, nesta quinta-feira (19), os grupos da Copa Sul-Americana 2026. Botafogo e Vasco, representantes do Rio de Janeiro na competição, já sabem o caminho que terão pela frente na fase inicial do torneio continental.

O Botafogo está no Grupo E, ao lado de Racing (Argentina), Caracas (Venezuela) e Independiente Petrolero (Bolívia). A chave reúne o Racing, campeão da Sul-Americana 2024, e promete alto nível de competitividade para o Alvinegro, que chega ao torneio após passagem pela pré-Libertadores.

Já o Vasco integra o Grupo G, ao lado de Olimpia (Paraguai), Audax Italiano (Chile) e Barracas Central (Argentina). A equipe cruzmaltina terá pela frente um tradicional adversário sul-americano e outros clubes emergentes.

No formato da competição, os times se enfrentam em jogos de ida e volta dentro das chaves, e apenas o primeiro colocado avança diretamente às oitavas de final. Os segundos colocados disputam um playoff contra equipes eliminadas da fase de grupos da Libertadores.

Com cenários distintos, Botafogo e Vasco terão desafios importantes já na largada. O Alvinegro encara um grupo com maior peso histórico, enquanto o Cruzmaltino busca regularidade para avançar em uma chave mais equilibrada. A fase de grupos será disputada entre abril e maio.