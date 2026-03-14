Botafogo e Flamengo se encontram, pelo Brasileirão, em momentos opostos na temporada

Alvinegro vem de eliminação na pré-Libertadores e o Rubro-Negro vive afirmação após início de ano conturbado

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 14 de março de 2026 - 15:25
Botafogo e Flamengo fazem clássico neste sábado (14), no Nilton Santos
Botafogo e Flamengo fazem clássico neste sábado (14), no Nilton Santos -

Botafogo e Flamengo duelam na noite deste sábado (14), às 20h30 (horário de Brasília), no Nilton Santos, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os rivais vivem momentos distintos na temporada.

O Glorioso chega para o confronto em baixa. No meio da semana, o clube foi eliminado na fase pré-Libertadores ao ser derrotado, em casa, pelo Barcelona de Guayaquil. O resultado faz o técnico Martín Anselmi balançar com a torcida. Porém, o argentino segue com bom respaldo da diretoria.

Para o clássico, o Alvinegro deve entrar em campo com: Raul; Ferraresi, Bastos e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Matheus Martins, Montoro e Arthur Cabral.

Já o Rubro-Negro vem de título estadual no último final de semana, sobre o Fluminense, e vitória no Brasileirão durante a semana, pra cima do Cruzeiro. O técnico Leonardo Jardim está invicto desde sua chegada e quer agora colar no líder do campeonato, São Paulo.

O Fla deve entrar no clássico da seguinte forma: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Carrascal (Paquetá); Lino (Cebolinha ) e Pedro (Wallace Yan).

A arbitragem é de Anderson Daronco (RS), auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Brigida Cirilo Ferreira (AL). O comando do VAR é por conta de Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).

Matérias Relacionadas