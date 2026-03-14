Botafogo e Flamengo se encontram, pelo Brasileirão, em momentos opostos na temporada
Alvinegro vem de eliminação na pré-Libertadores e o Rubro-Negro vive afirmação após início de ano conturbado
Botafogo e Flamengo duelam na noite deste sábado (14), às 20h30 (horário de Brasília), no Nilton Santos, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os rivais vivem momentos distintos na temporada.
O Glorioso chega para o confronto em baixa. No meio da semana, o clube foi eliminado na fase pré-Libertadores ao ser derrotado, em casa, pelo Barcelona de Guayaquil. O resultado faz o técnico Martín Anselmi balançar com a torcida. Porém, o argentino segue com bom respaldo da diretoria.
Para o clássico, o Alvinegro deve entrar em campo com: Raul; Ferraresi, Bastos e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Matheus Martins, Montoro e Arthur Cabral.
Já o Rubro-Negro vem de título estadual no último final de semana, sobre o Fluminense, e vitória no Brasileirão durante a semana, pra cima do Cruzeiro. O técnico Leonardo Jardim está invicto desde sua chegada e quer agora colar no líder do campeonato, São Paulo.
O Fla deve entrar no clássico da seguinte forma: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Carrascal (Paquetá); Lino (Cebolinha ) e Pedro (Wallace Yan).
A arbitragem é de Anderson Daronco (RS), auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Brigida Cirilo Ferreira (AL). O comando do VAR é por conta de Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).