OSG Esportes transmite final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo neste domingo

A cobertura especial, no Youtube e no Facebook, começa por volta das 17h30 - Foto: Arte/OSG

A equipe da OSG Esportes realiza neste domingo (8) a transmissão ao vivo da grande final do Campeonato Carioca, que será disputada entre Fluminense e Flamengo. A partida acontece às 18h, no Maracanã.

A cobertura especial, no Youtube e no Facebook, começa por volta das 17h30, com o pré-jogo trazendo informações das equipes, análise da decisão e todos os detalhes do clássico que define o campeão estadual.

A transmissão contará com a narração de Alexandre Chalita. A apresentação e os comentários ficam por conta de Tai-Pan Salgado, enquanto as reportagens serão de Alexandre Sapatinho e Thiago Soares. A coordenação técnica é de Stefanini Soares.

A final promete fortes emoções, colocando frente a frente os clubes que estão dominando o campeonato nos últimos anos. Vale lembrar que Fla e Flu decidiram o campeonato cinco vezes desde 2020. Está será a sexta decisão. Em 2020, 21 e 25 o Flamengo saiu com o título, enquanto em 22 e 23 o campeão foi o Tricolor.

A OSG Esportes acompanhará todos os lances da decisão para manter o público informado em tempo real.

Até o momento, quase 30 mil ingressos já foram vendidos. Do lado Tricolor não há mais entradas disponíveis.