Vasco x Fluminense pela semifinal do Carioca neste domingo: veja onde assistir

Vasco e Fluminense se enfrentam neste domingo (22), às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Em campo, dois momentos distintos: o Tricolor chega embalado após dominar a fase inicial, enquanto o Cruzmaltino tenta transformar pressão em combustível competitivo.

O Fluminense teve a melhor campanha da primeira fase e conquistou a Taça Guanabara sob o comando de Luis Zubeldía. Além do bom desempenho no Estadual, o time segue invicto no Campeonato Brasileiro, com sete pontos em nove disputados.

O Vasco garantiu a vaga na semifinal apenas na última rodada, após vitória sobre o Botafogo com equipe alternativa. No Brasileirão, o Cruzmaltino soma um ponto em três partidas, desempenho que aumenta a pressão sobre o elenco e a comissão técnica.

O técnico Fernando Diniz precisa reorganizar o setor ofensivo após a saída de Philippe Coutinho. Johan Rojas é o principal candidato para assumir a função de armador. No ataque, Claudio Spinelli pode ganhar oportunidade ao lado de Brenner e Andrés Gómez.

Thiago Mendes segue como dúvida por conta de dores musculares. Já Cuiabano continua em processo de recondicionamento físico e não deve ser relacionado.

Já o Fluminense deve ir a campo com força quase máxima. A principal ausência é Cano, que segue em transição física. Facundo Bernal deve ser mantido entre os titulares, formando dupla de volantes com Martinelli. Lucho Acosta retorna ao time na armação.

No ataque, Kevin Serna aparece como titular ao lado de Canobbio e John Kennedy. Savarino disputa posição, mas deve iniciar a partida no banco.

Provável escalação:

Vasco - Léo Jardim; Pumita Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê, Nuno Moreira e Rojas; Andrés Gómez e Brenner (Spinelli).

Fluminense - Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy.

Técnico: Luis Zubeldía

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e Premiere.