Definição sobre Diego Hernández depende do Remo e tem prazo até março

A negociação envolvendo Diego Hernández segue em compasso de espera e, neste momento, depende exclusivamente do Remo. O Botafogo e o clube paraense chegaram a um acordo pela transferência do atleta em definitivo. No entanto, há uma contraproposta apresentada pelo meia-atacante na mesa da diretoria azulina, que agora precisa se posicionar para avançar ou não no acordo.

As tratativas se arrastam desde dezembro, mas sem um desfecho definitivo. Além disso, o meio-campista recebeu propostas de dois clubes da Série A, mas optou por conversar apenas com o Remo, priorizando a continuidade do projeto esportivo em Belém.

O cenário, porém, ganhou um novo elemento: o estafe do atleta estabeleceu prazo até o mês de março para que o clube paraense defina a situação. Caso não haja uma resposta dentro desse período, a tendência é que o jogador e seus representantes passem a considerar outras possibilidades.

Diego Hernández tem contrato até o meio do ano, atleta foi cedido ao Remo por empréstimo pelo Botafogo.